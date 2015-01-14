Die Zeit: Дипломат как Сизиф

В своей статье «Дипломат как Сизиф», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Маттиас Насс пишет о том, что доверие утрачено полностью. И это займет еще много времени, пока Запад и Россия вернутся к нормальным, конструктивным отношениям друг с другом. Из-за этого ужасного недоверия сорвалась также запланированная на четверг четырехсторонняя встреча. В Астане, столице Казахстана, хотели встретиться главы государств и правительств России, Украины, Германии и Франции. Однако, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи министров иностранных дел четырех стран в понедельник сказал, что пока не хватает «необходимых условий» для такой встречи.

Разочарование было написано на его лице, когда он появился перед прессой в Берлине в понедельник вечером. Неустанно в течение года он пытался быть посредником между сторонами конфликта. Он по-прежнему не отчаивается из-за неудач. Но это дело остается бесконечно утомительным.

Еще до встречи министров иностранных дел, федеральное правительство ясно дало понять, что саммит будет иметь смысл, только если ожидается значительный прогресс. Не должно быть никакого «второго Милана», то есть повторения удручающей встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина в рамках саммита «ЕС-Азия» в середине октября.

Встреча в Астане состоится только в том случае, если будет достигнут прогресс по трем пунктам: должен соблюдаться режим прекращения огня между украинской армией и пророссийскими сепаратистами, тяжелое оружие должно быть отведено и необходимо упростить доступ гуманитарной помощи пострадавшему в результате боевых действий населению восточной Украины.

Германия хочет поддерживать диалог

По всем трем пунктам нет никакого продвижения. Напротив, ситуация на востоке Украины снова обострилась, усиливаются артиллерийские обстрелы, растет напряженность.

Несмотря на все это, федеральное правительство хочет поддерживать диалог. Другие европейцы и американцы возложили на него роль лидера в этом конфликте. Хотя некоторые представители стран Балтии, Польши, а также Брюсселя и Вашингтона с недоверием наблюдают за усилиями немцев. Тем не менее, Нормандский формат - возникший во время торжества по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии в 1944 году - поддерживают союзники. Встречи россиян, украинцев, немцев и французов считаются полезными, потому что приглашены и Киев, и Москва, и потому что французы и немцы считаются хорошими посредниками.

В краткосрочной перспективе все силы нужно направить на то, чтобы прекратить новые бои в восточной Украине и облегчить страдания людей. Но какой путь необходимо выбрать в долгосрочной перспективе, чтобы снова вступить в диалог с Россией и вывести Москву из самоизоляции?

Нынешнее молчание между Западом и Россией необходимо будет когда-нибудь все же преодолеть. «Мы упустили связь с НАТО, переговоры «ЕС-Россия» и переговоры в рамках саммита G-8», говорят в федеральном правительстве. Что могло бы стать альтернативой?

Читайте такжеThe Guardian: Саммит в Астане может не состояться из-за эскалации насилия на востоке УкраиныВозможно, это диалог между ЕС и образованным в начале года Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). На этом совершенно новом этапе, скорее всего, есть шанс наладить контакт с Россией. Можно было бы использовать старый концепт, который высоко ценит Путин, - концепт «общеевропейской зоны свободной торговли».

Но готова ли к этому Украина? В конце концов, из-за вопроса о Соглашении об ассоциации с ЕС - и связанного с ним отказа от Евразийского экономического союза - разгорелся конфликт с Москвой. Но Украина тесно связана с обеими экономическими зонами. Она больше всех выиграла бы от лишенных напряженности отношений между ЕС и ЕврАзЭС.

Тем не менее, все это в будущем. Приоритетными в настоящее время являются все усилия для окончания боев на востоке Украины. Поэтому: Даже если встреча в Астане не состоялась, необходимо снова сделать все возможное, чтобы организовать встречу, которая поможет людям в беде.