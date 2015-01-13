Charlie Hebdo разместил на обложке карикатуру на пророка Мухаммеда

Об этом сообщает Liberation, передает Лента.ру.

На карикатуре Мухаммед изображен на зеленом фоне с грустным видом, по щеке у него катится слеза. При этом в руках пророк держит плакат с лозунгом «Я — Шарли» (Je suis Charlie). Венчает обложку заголовок «Все прощено» (Tout est pardonne).

Читайте такжеСМИ: в Лейпциге запретили карикатуры на пророка МухаммедаРабота над первым после теракта выпуском журнала, по данным Liberation, в стенах которого работают сотрудники редакции Charlie Hebdo, была завершена в понедельник.

О том, что в журнале будут опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, стало известно в понедельник. Выпуск №1178, как планируется, выйдет тиражом 3 миллиона экземпляров.

Справка. 7 января вооруженные люди устроили стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Погибли 12 человек, в том числе главный редактор журнала.