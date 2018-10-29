Rzeczpospolita: Польшу могут покинуть более половины мигрантов из Украины

Варшаве не хватает рабочих, а украинцы стали меньше интересоваться соседней страной, ища лучших условий на Западе Европы.

В третьем квартале 2018 года количество иностранцев, легально работающих в Польше, возросло до 569 тысяч, на что указывают официальные цифры Варшавы. Большинство из них – а именно 426 тысяч человек – граждане Украины.

Если к этим оценкам добавить еще и тех, кто работает незаконно, то количество работников может составить до одного миллиона. Жаждущая рабочих рук польская экономика пользуется наплывом украинцев, а украинская этономика страдает.

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Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, напоминая, как заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб называл трудовую эмиграцию одной из главных проблем страны. Ведь украинцы помогли решить проблемы с нехваткой кадров на рынке труда не только в Польше, а и в Чехии или Словакии. Однако, спрос на работников все больше растет.

Официальные данные свидетельствуют, что с 2015 года из Украины уехало 7% рабочей силы. В ООН подсчитали, что к 2050 году население страны сократится с 44,2 миллионов до 36,4 миллионов людей. Сологуб посетовал, что нехватка рабочих уже сейчас начала ощущаться. А в ближайшие годы трудовая миграция может подорвать стабильность цен и экономического роста.

Издание отмечает, что украинцы стали опорой рынка труда в Польше. Но потенциал миграции из Украины уже исчерпывает себя, - говорят аналитики PKO BP. А те заробитчане, которые уже переехали работать в соседнюю страну, могут начать перебираться в Германию. Уже в начале следующего года Берлин может открыть свой рынок труда для выходцев з-за пределов ЕС. Согласно оценкам Work Service, из Польши могут выехать 59% украинцев.

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«Это большая угроза для польской экономики. Через 2-3 месяца недостаток кадров может вырасти с 165 тысяч до 0,5 миллиона человек», - сказал президент фирмы Personnel Service Кшиштоф Ингльот, добавив, что это был бы сильный удар по экономическому росту Польши.

«Это вылилось бы в огромное давление на зарплаты и привело бы к спаду конкурентной способности наших фирм», - пояснил он.

По мнению Ингльота, спад производства потребительских товаров мог бы достигать 10%.

«Большинство работодателей в стране уже сейчас страдают от недостатка работников не только из Польши, но и з-за рубежа. Если немецкий рынок труда шире откроется для иностранцев, большинство украинцев, которые работают здесь, массово отправятся на Запад», - сказал глава компании Work Service Павел Вольневич.

«В Германии они смогут законно заработать значительно больше. Польша не будет для них такой привлекательной. Работников из Украины уже сейчас отбирают у нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны решили проблемы с трудоустройством и предлагают лучшие условия труда», - пояснил он.