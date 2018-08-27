В Польше проживают и работают более миллиона украинцев, но это не точно - посол Дещица

По словам украинского посла Андрея Дещицы, наши сограждане помогают развиваться польской экономике.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявляет, что в Польше проживает и работает более миллиона украинский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

«Сейчас в Польше проживают, работают более миллиона украинцев. Точных данных нет», - сказал Дещица.

Он сказал, что имеющиеся данные основаны на количестве выданных национальных виз, разрешений на работу или вида на жительство.

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«Точно могу сказать, что количество украинцев, которые приходят в наши консульские учреждения, возросло в несколько, в десятки раз. В то же время, количество штатного персонала наших консульских учреждений остается на том же уровне», - добавил он.

По словам посла, украинцы обращаются в консульские учреждения для получения различных справок для лечения, и в частности, для разрешения на вывоз ребенка, на возвращение в Украину или на смену паспортов.

«Некоторые польские политики, даже не эксперты, оценивают, что (украинцев в Польше) до двух миллионов. Это довольно интересный феномен, потому что это украинцы, которые помогают польской экономике держаться на плаву и развиваться», - сказал Дещица.

По его словам, в Польше некоторые представители бизнеса «утверждают, что без украинцев они бы так быстро не развивались». Украинцы, которые работают в Польше, платят деньги в польскую казну, платят налоги в пенсионный фонд Польши.

«Они часть денег переводят в Украину, и они набираются опыта и начинают даже понемногу вкладывать и развивать свой бизнес в Польше. Это также интересный новый феномен, которого не было скажем лет 5 назад», - заявил Дещица.

Отдельно он сказал, что по его данным карту поляка в Польше получили около 200 тысяч украинцев, но точные данные надо уточнять у польской стороны. В этой связи Дещица сказал, что, по его мнению, государство Украина должна создать условия, когда украинцы будут с гордостью носить паспорт гражданина Украины.

Напомним, в Польше подсчитали, какую зарплату получают украинские заробитчане. Так, более 2,5 тысячи злотых (около $675 или почти 19 тысяч гривен) получают ежемесячно 75% украинцев, работающих в Польше. 45% украинцев в Польше получают в месяц, за вычетом налогов, более 3000 злотых, то есть более $ 810 или 22,6 тысячи гривен.