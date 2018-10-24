Италия не будет ветировать продление антироссийских санкций – премьер

Глава правительства отметил, что условия, которые привели к санкциям со стороны ЕС, сохранились, но правильным является поддерживать экономические связи между Италией и Россией.

Италия не будет применять право вето относительно продления европейских санкций против Российской Федерации, введенных из-за агрессии против Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции.

В частности, отвечая на вопрос, наложит ли Италия вето на автоматическое продление санкций против России, Конте сказал: «Очевидно, что проблема кризиса в Украине – это проблема, которая создала трещину и замедлила некоторым образом, блокировала диалог, который сложился за 25 лет».

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«Мы не можем этого допустить и обязаны преодолеть этот этап – он даже слишком долго продлился. Вы задаете мне вопрос по поводу вето. Италия считает плодотворным путем работы убеждать всех европейских партнеров двигаться в русле одного направления. Мы хотели бы не принимать решения сейчас, мы будем предпринимать его в должное время», - добавил он.

Конте подчеркнул, что Италия «очень амбициозна, но хотела бы убедить всех партнеров, что диалог - лучший путь к выработке решения».

Он также отметил, что условия, которые привели к санкциям со стороны ЕС, сохранились, но правильным является поддерживать экономические связи между Италией и Россией.

«Я не раз говорил и здесь хочу подтвердить, что для Италии санкции никогда не являются целью. Они представляют собой инструмент, который нужно как можно скорее оставить за спиной, потому что диалог – это лучшее решение», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте признал связь между санкциями, которые действуют в отношении России, и невыполнением ею Минских соглашений, но намекнул, что санкционная политика ЕС все равно должна измениться.