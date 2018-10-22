Россия должна вернуться в G8, а санкции не решают проблем - премьер Италии

Премьер-министр также подчеркнул, что Италия не отрицает наличия оснований для ограничений, которые действуют в отношении РФ.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте признал связь между санкциями, которые действуют в отношении России, и невыполнением ею Минских соглашений, но намекнул, что санкционная политика ЕС все равно должна измениться.

Об этом он заявил на пресс-конференции для иностранных журналистов в Риме, сообщает Европравда со ссылкой на AskaNews.

Премьер, в частности, подчеркнул, что Италия не отрицает наличия оснований для ограничений, которые действуют в отношении РФ. "Наша позиция очень четкая: санкции - это не цель, а средство", - подчеркнул он.

Исходя из этого, полное снятие санкций, введенных против РФ за агрессию против Украины на Донбассе, не является предметом рассмотрения. "Мы понимаем, что санкции связаны с Минскими договоренностям, а их снятие должно быть связано с выполнения Минских договоренностей. Именно поэтому я дал согласие на продление санкций (полгода назад, когда истекал очередной срок действия экономических ограничений. - ред.)", - заявил премьер.

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В то же время в своих комментариях Конте оставлял возможность для изменения, в том числе смягчения санкционного режима.

"Санкциями мы не решаем проблем. Кроме того, мы не должны убивать российское гражданское общество, а российский малый и средний бизнес не должен нести бремя наказания", - добавил премьер.

Отдельно Джузеппе Конте подчеркнул, что он по-прежнему поддерживает возвращение России в "Группу семи" (G7), так называемую "Большую семерку", и превращение ее в "восьмерку". По его мнению, Россия "заработала" себе место в G8 из-за своей вовлеченности в многие международные кризисы.

"Россия - это важный игрок, когда речь идет обо всех международных кризисах. И поэтому, когда речь идет о международной политике, мы должны смотреть не только в свой огород, а должны стремиться к диалогу с Россией. Я говорил об этом на саммите G7: нам нужно, чтобы Путин был за одним столом с нами. Потому что некоторые проблемы мы не можем решить именно потому, что его с нами нет", - пояснил премьер Италии.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. "Они не являются окончательным решением. Санкции - это средство. Поэтому, по нашему мнению, это должно быть временным", - сказал он.