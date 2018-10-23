Вещи убитого журналиста Хашукджи обнаружены в автомобиле саудовского консульства - СМИ

Полиция в ходе обыска обнаружила личные вещи, компьютер и документы, которые, предположительно, принадлежали Хашукджи.

Личные вещи, которые могли принадлежать оппозиционному саудовскому журналисту Джамалю Хашукджи, убитому во время его визита в консульство королевства в Турции, обнаружены в автомобиле саудовской дипмиссии на автостоянке в Стамбуле.

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По имеющимся данным, полиция в ходе обыска обнаружила личные вещи, компьютер и документы, которые, предположительно, принадлежали Хашукджи, передает CNN Turk.

Как отмечается, полиция закончила предварительный обыск, а в среду, 24 октября, турецкие правоохранители намерены продолжить работу.

Как сообщал УНИАН, спецслужбы Турции обнаружили тело Хашукджи.