Business Insider: Губернатор Техаса провозгласил себя более могущественным, чем Путин

Он указал на то, что экономика одного штата США в разы больше, чем территориально крупнейшей страны мира.

Губернатор Грег Эбботт похвастался экономикой Техаса, сравнив ее с показателями России, и пошутил, что это делает его «более могущественным», чем Владимир Путин.

«В Техасе мы не сравниваем нашу экономику с другими штатами. Мы сравниваем ее с другими странами!», - цитирует слова американского чиновника Business Insider.

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Техас, ВВП которого достигает 1,7 триллиона долларов, имеет статус 10-й крупнейшей экономики мира.

«Для сравнения техасская экономика больше, чем у Канады, больше, чем у Австралии. И вот еще. Экономика Техаса даже больше, чем экономика России. Это делает меня более могущественным, чем Путин!», - сказал Эбботт.

Свое заявление он сделал в Хьюстоне в понедельник до того, как президент Дональд Трамп решил поддержать другого республиканца - сенатора Теда Круза - на среднесрочных выборах.

Издание напоминает, что огромным ВВП может похвастаться и Калифорния. Этот ее показатель достигает 2,7 триллиона долларов. Из-за чего штат можно считать пятой по величине экономикой мира, которая даже больше чем у Великобритании.

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Калифорния и Техас многие годы были экономическими соперниками, что отразилось на политической, деловой и культурной жизни штатов. В России же в пять раз больше жителей, чем в Техасе. Но ее ВВП на 400 миллиардов долларов меньше.