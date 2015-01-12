Самолет AirAsia мог взорваться перед падением в океан

"Согласно моему исследованию, которое основывается на найденных обломках и других предметах, самолет взорвался до того, как упал в воду", — приводит агентство Рейтер заявление оперативного директора поисково-спасательной операции в зоне крушения маршала Суприяди. По его словам, левая часть самолета распалась на части, что указывает на изменение давления в самолете до того, как он коснулся воды, что могло стать причиной взрыва, сообщает РИА Новости.

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Лайнер вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур рано утром 28 декабря и менее чем через час полета пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия. На борту были 162 человека (в подавляющем большинстве — граждане Индонезии), все они погибли. На настоящий момент в Сурабаю доставлены тела 48 жертв катастрофы. Там работают свыше 200 судмедэкспертов, и на этот момент уже опознаны 32 жертвы.