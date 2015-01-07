Семьям жертв катастрофы самолета AirAsia выплатят почти по $100 тысяч

Родственники погибших в результате катастрофы самолета компании AirAsia в Яванском море получат по 99,4 тыс долларов. Об этом сообщил сегодня президент дочерней компании авиаперевозчика в Индонезии Суну Видьятмоко, передает ТАСС.

"Мы подчинимся требованиям министерства транспорта страны и выплатим каждой семье страховую сумму", - отметил глава Indonesia AirAsia.

Ранее звучали предположения, что бюджетный авиаперевозчик отказывается от выплат компенсаций, мотивируя это в том числе тем, что причина катастрофы до сих пор не установлена.

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28 декабря 2014 года самолет AirAsia примерно через 40 минут после вылета из индонезийского города Сурабая в Сингапур исчез с экранов радаров, находясь в районе острова Калимантан /Борнео/. На борту А320-200 находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. На сегодняшний день спасателям удалось обнаружить тела 41 из находившихся на борту рейса QZ 8501.