Италия предложит ЕС возобновить финансирование малого и среднего российского бизнеса - СМИ

На следующем саммите 13 декабря лидеры ЕС должны голосовать за продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

Италия предложит Европейскому союзу возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в России на встрече лидеров ЕС в Брюсселе на этой неделе.

Об этом сообщили Радио Свобода несколько источников на условиях анонимности.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее дал понять, что на заседании лидеров ЕС 18 октября предложит позволить Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) финансировать малые и средние предприятия в России, как это было до санкций, введенных в 2014 году.

Источники Радио Свобода говорят, что на нынешней встрече это предложение вряд ли поддержат, но она может быть одобрена на саммите в декабре, когда лидеры Европейского союза должны голосовать за продление санкций ЕС против России.

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После того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский Крым и начала оказывать поддержку боевикам на востоке Украины, ЕС ввел против Москвы экономические санкции, которые с тех пор расширяли и продлевали.

На следующем саммите 13 декабря лидеры ЕС должны голосовать за продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев, и, по данным источников Радио Свобода, Италия может поставить условием своей поддержки этого решения разрешение финансирования малого бизнеса в России.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что «скептически» относится к предложению Италии. "Откровенно говоря, мы не наблюдаем прогресса. Поэтому, если мы не видим прогресса, каким может быть сигнал для поиска решений, которые в действительности не могут быть положительными, и не могут иметь положительного влияния на этот процесс, в нашем понимании?", - сказал он в интервью Радио Свобода.

Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встреч в Брюсселе 15 октября приговорил «жесткую позицию» ЕС в отношении России в вопросе санкций и заявил, что открыт к восстановлению «нормальной сотрудничества» с Москвой.