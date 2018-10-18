Премьер Италии заявил, что санкции против РФ "должны быть временными"

Накануне вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Москву заявил, что правительство Италии не станет поддерживать продление санкций ЕС в отношении России.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством.

Об этом он заявил в четверг, 18 октября, отвечая на вопрос корреспондента в Брюсселе, передает DW.com. "Они не являются окончательным решением. Санкции - это средство. Поэтому, по нашему мнению, это должно быть временным", - сказал он.

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В то же время он признал, что Италия не может реформировать систему санкций ЕС. "Но мы должны открыть диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах. Поэтому очень важно иметь Россию за столом и вести диалог с президентом (России Владимиром. - Ред.) Путиным для разрешения важнейших кризисов во всем мире", - сказал Конте.

В начале этой недели министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили механизм введения санкций за применение химического оружия, который открывает путь к конкретным санкциям за отравление экс-разведчика Скрипаля в Солсбери. "Что касается дела Скрипаля, то я попросил доказательств премьер-министра Терезы Мэй. Если есть доказательства, мы рассмотрим решение, которое будет принято", - отметил Конте по этому поводу. На следующей неделе итальянский премьер должен прибыть в столицу России и встретиться с Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Накануне вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Москву заявил, что правительство Италии не станет поддерживать продление санкций ЕС в отношении России. Он пообещал "сделать все", чтобы прекратить, или по крайней мере избежать автоматизма в продлении действия санкций в отношении России, которые он назвал "капризом" ЕС.