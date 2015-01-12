СМИ: в Лейпциге запретили карикатуры на пророка Мухаммеда

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на Die Zeit, такое решение было принято перед запланированным митингом, который организовывает немецкое движение против ислама Legida. Власти Лейпцига решили, что карикатуры оскорбляют мусульман и провоцируют радикалов на жестокость. Поэтому, после терактов во Франции, в городе решили отказаться от шуток про пророка Мухаммеда.

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В свою очередь, представитель либеральной партии Германии FDP Рене Хобуш выступил против запрета карикатур, назвав такое решение цензурой. Кроме того, по его словам, это ограничивает свободу выражения мнений жителей города.

Как сообщал УНИАН, во Франции с 7 по 9 января жертвами атак исламистов стали 17 человек. Ранены 19 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. В результате атаки на издание Charlie Hebdo 7 января погибли 12 человек, в том числе, двое полицейских.