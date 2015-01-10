"Хамас" осудил убийство журналистов Charlie Hebdo и назвал его "глобальным терроризмом"

Группировка «Хамас» осудила нападение на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, заявив, что «расхождения мнений не могут оправдать убийство», передает Радио Свобода.

В заявлении от 10 января «Хамас» также отверг комментарии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в которых тот сравнил нападение на редакцию в Париже с ракетными обстрелами из Газы гражданских лиц в Израиле.

Группировка считает, что нет никакой связи между «сопротивлением ее народа, с одной стороны, и с глобальным терроризмом, с другой».

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