В Париже эвакуировали людей в связи с угрозой взрыва в отеле (фото)
15:57, 10 января 2015Мир
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В Париже из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуированы люди из гостиницы Sequoia Lodge, находящейся на территории Диснейленда.
Очередное ЧП во Франции \ Le Parisien
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на газету Le Parisien.
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Сообщается, что женщина примерно 30 лет кричала из окна своей комнаты в гостинице, что является подругой Амеди Кулибали, который накануне захватил заложников в магазине, и угрожала взорвать отель.
Служба безопасности отеля вызвала полицию, которая арестовала женщину.
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