В Париже эвакуировали людей в связи с угрозой взрыва в отеле (фото)

15:57, 10 января 2015
Мир
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В Париже из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуированы люди из гостиницы Sequoia Lodge, находящейся на территории Диснейленда.

Очередное ЧП во Франции \ъ Le Parisien

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на газету Le Parisien.

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Сообщается, что женщина примерно 30 лет кричала из окна своей комнаты в гостинице, что является подругой Амеди Кулибали, который накануне захватил заложников в магазине, и угрожала взорвать отель.

Служба безопасности отеля вызвала полицию, которая арестовала женщину.

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