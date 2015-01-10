В Париже эвакуировали людей в связи с угрозой взрыва в отеле (фото)

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на газету Le Parisien.

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Сообщается, что женщина примерно 30 лет кричала из окна своей комнаты в гостинице, что является подругой Амеди Кулибали, который накануне захватил заложников в магазине, и угрожала взорвать отель.

Служба безопасности отеля вызвала полицию, которая арестовала женщину.