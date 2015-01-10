Спасатели подняли со дна моря хвостовую часть лайнера AirAsia - СМИ

Спасатели подняли со дна Яванского моря на поверхность хвостовую часть самолета авиакомпании AirAsia, разбившегося 28 декабря минувшего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Detik.

Фрагмент был поднят при помощи воздушного баллона, грузоподъемность которого составляет 10 тонн, указывает издание. Специалисты в ближайшее время приступят к изучению этой части разбившегося самолета на предмет наличия "черных ящиков".

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Ранее представитель национального поискового и спасательного агентства Индонезии С. Суприяди заявил, что водолазы ВМС Индонезии засекли слабый сигнал, который может принадлежать "черным ящикам" разбившегося самолета. По его словам, самописцы, предположительно, находятся в 1,6 км в юго-восточном направлении от того места, где обнаружена хвостовая часть лайнера А320-200. Он также отметил, что водолазы исследуют этот район в радиусе 500 метров, глубина там составляет около 30 метров. "Поскольку сигнал очень слабый, то самые незначительные шумы - проходящие вдалеке суда - серьезно осложняют работу", - добавил представитель агентства. Одновременно признал, что "точные координаты "черных ящиков" до сих пор не установлены".

Лайнер А320-200 авиакомпании AirAsia выполнявший рейс из индонезийского города Сурабая в Сингапур, 28 декабря 2014 года разбился в районе Яванского моря через 40 минут после вылета. На его борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. На сегодняшний день спасатели обнаружили 48 тел погибших. По мнению специалистов, большая часть жертв может находиться в корпусе лайнера.