Спасатели извлекли из воды тела 48 жертв крушения самолета AirAsia

Самолет Airbus вылетел из Сурабаи в Сингапур рано утром 28 декабря. Вскоре авиалайнер пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия. На борту были 162 человека,все они погибли, сообщает РИА Новости.

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В частности, на борт индонезийского геодезического судна Mahakarya Geo Survey с 34-метровой глубины подняты тела двух жертв катастрофы, которые были обнаружены ранее подводниками, заявил интернет-порталу Detik.com глава поисковой группы Мухаммад Ага Ридха Алдила.

"На этот момент число (извлеченных из воды тел) достигло 48", — заявил возглавляющий поисково-спасательную операцию глава Национального поисково-спасательного управления (Basarnas) Индонезии Хенри Бамбанг Сулистьо. Ранее сообщалось, что подняты тела 44 жертв катастрофы.