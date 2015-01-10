Премьер Италии предлагает создать в Европе единую службу безопасности

Премьер-министр Италии Маттео Ренци предлагает создать единую европейскую разведслужбу.

"Почему нельзя себе представить, чтобы в распоряжении Европы было нечто большее, чем единая валюта? Нам нужно стремиться к единым службе безопасности, разведывательной службе и дипломатической сети", - сказал Ренци в эфире местного телевидения, передает Эхо Москвы.

По его мнению, сейчас Европа сталкивается с "другой угрозой, нежели наши отцы и деды, пережившие войну".

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"Для противостояния этой угрозе нужно общее единое европейское управление", - отметил премьер, коснувшись трагических событий во Франции последних трех дней.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Италии Маттео Ренци и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон примут участие в демонстрации против терроризма и в память о погибших в Charlie Hebdo, которая пройдет в Париже в воскресенье, 11 января.