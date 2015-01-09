Французская полиция официально подтвердила ликвидацию террористов и гибель заложников

В пятницу, 9 января, во время двух спецопераций полиции, которые стартовали почти одновременно, удалось ликвидировать трех террористов, которые удерживали заложников в Париже и в городке Даммартен-ан-Гоэль к северу от французской столицы, передает ТСН.

Читайте такжеПрезидент Франции выступит с телеобращением к нации после ликвидации террористов

Об этом в официальном комментарии СМИ сообщил представитель правоохранительных органов.

Так, в городке Даммартен-ан-Гоэль были убиты братья Саид и Шериф Куаши, что двумя днями ранее устроили бойню в редакции газеты Charlie Hebdo, убив 12 человек.

Злоумышленники захватили заложницу и спрятались в здании местной типографии. Во время операции женщина, которую удерживали террористы, не пострадала. Во время другой операции полицейские убили Амеди Кулибали.

Он днем 9 января захватил в заложники шесть человек в парижском магазине кошерных товаров. Во время штурма, согласно официальной информации, помимо террориста погибли еще три человека. Все они, предположительно, заложники. Кроме того, двое полицейских получили ранения.

По информации Associated Press, стражи порядка вынуждены были пойти на штурм одновременно в Даммартен-ан-Гоэль и Париже. Источник в полиции сообщил агентству, что братья Куаши выскочили на улицу с захваченной типографии и открыли беспорядочную стрельбу. После этого правоохранители решили начать спецоперацию по ликвидации террористов.

Дело в том, что, по оперативной информации, злоумышленники были связаны между собой. И Кулибали, который захватил магазин в Париже, требовал отпустить братьев Куаши, которые спрятались в типографии. Напомним, раньше сообщалось, что во время штурма магазина в Париже погибли четверо заложников.