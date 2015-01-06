На месте аварии самолета AirAsia нашли уже 39 тел погибших

Поисковые работы в Яванском море не принесли 6 января ”существенных результатов”, несмотря на периодическое улучшение погоды в районе предполагаемого крушения лайнера компании AirAsia.

Об этом сообщил глава национального поискового и спасательного агентства Индонезии Бамбанг Соэлисти, передает ТАСС.

В целом, подчеркнул он, ”невозможно победить погоду”, отмечая, что сильный ветер, неспокойное море мешают проведению подводных работ.

Основная задача, как рассказывали ранее официальные представители, добраться до ”черных ящиков”, предположительное место которых уже определено. По словам Соэлисти, они по-прежнему находятся в хвостовой части самолета, при этом капитан патрульного корабля ВМС Индонезии сообщил, что его команде удалось обнаружить местонахождение этого фрагмента разбившегося лайнера.

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Район поисков был расширен на 185 кв км. В течение дня было обнаружено еще два тела погибших, таким образом общее число найденных жертв составляет 39.

Самолет AirAsia примерно через 40 минут после вылета исчез с экранов радаров, находясь в районе острова Калимантан. На борту А320-200 находились 155 пассажиров и семь членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании ”Air Asia”, осуществлявший рейс из индонезийской Сурабаи в Сингапур, потерял связь с наземными службами в Джакарте утром 28 декабря.