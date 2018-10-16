РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольского патриархата

Для мирян наказанием станет покаяние на исповеди в непослушании церкви, а для священнослужителей предусмотрено более жесткое наказание - вплоть до отлучения от церкви.

За молитву в «запретных» храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

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Верующие РПЦ после решения синода не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии, сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. Он перечислил территории, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы, передает РБК.

Якимчук пояснил, что в Турции речь идет о всех действующих храмах Стамбула и о единственном действующем храме в традиционной зоне отдыха российских туристов Анталье. Кроме того, под запрет попадают ряд церквей в Греции - на Крите и островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых Родос.

Кроме того, секретарь подтвердил, что запрет распространяется и на церкви Афона. «Конечно, есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», - добавил он.

Если верующие не будут следовать решению синода, им предстоит покаяться об этом на исповеди, предупредил Якимчук. «За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания - прещения, а для мирян - покаяние на исповеди в непослушании церкви», - сказал он.

Среди наказаний для священнослужителей предусмотрены освобождение от должности, временное или пожизненное запрещение священнослужения, извержение из сана и отлучение от церкви.

Как сообщал УНИАН, решение о разрыве церковного общения со Вселенским патриархатом Священный синод РПЦ принял 15 октября.