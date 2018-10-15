Лукашенко на встрече с Кириллом высказался против раскола в православии

Лукашенко отметил, что очень болезненно относится к тому, что происходит в православии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против раскола православия, назвав его опасным.

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Об этом он заявил на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает Белта. "Раскол - это всегда плохо, это плохие последствия, это самое опасное. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии", - сказал Лукашенко.

По его словам, "мир изменился не к лучшему, и заложниками становится уже все население нашей планеты".

"Я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, слишком близко мы подошли к опасной черте", - сказал президент.

"К сожалению, наша церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков", - добавил Лукашенко.

Заседание синода Русской православной церкви в понедельник пройдет в Минске под председательством патриарха Московского Кирилла, его главная тема - оценка действий Константинопольского патриархата в Украине и "выработка мероприятий РПЦ в ответ".

Как сообщал УНИАН, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В Русской православной церкви пообещали жесткий ответ ее синода на действия Константинополя в отношении Украины.