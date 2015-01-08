Полиция арестовала сестру и жену подозреваемых в расстреле Charlie Hebdo
13:10, 08 января 2015Мир
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Во французском Реймсе полиция арестовала пять человек, подозреваемых в причастности к нападению на сатирическое издание Charlie Hebdo.
REUTERS
Среди них жена Саида Куаши, сестра Шерифа Куаши и ее муж, сообщает Новое Время со ссылкой на Le Figaro.
Правоохранители утверждают, что братья Куаши участвовали в нападении на редакцию сатирического журнала.
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Ранее, утром в среду трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по людям, находившимся там. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе - четыре художника издания, двое полицейских и обозреватель радиостанции France Inter. Еще 11 человек получили различные ранения.
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