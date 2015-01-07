КНДР увеличила численность своих «кибер-войск» до 6 тысяч

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи. Цель этих войск вызвать "физический и психологический паралич" на Юге, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Кибер-войска КНДР могут быть применены для повреждения центров военных операций и национальных инфраструктур, говорится в сообщении министерства обороны Южной Кореи.

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В течение многих лет Северная Корея вкладывала ресурсы в структуру под названием «Бюро-121», предназначенную для кибервойны, и управляемую Военным шпионским агентством, а также укомплектованную некоторыми из самых талантливых компьютерных экспертов в КНДР.

Новые цифры, раскрытые в докладе, были обнародованы после того, как США – главный союзник Южной Кореи, ввели новые санкции в отношении Северной Кореи за кибератаки на Sony Pictures Entertainment. Пхеньян отрицает свою причастность к нападению.