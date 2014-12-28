Северная Корея угрожает США "смертельными ударами" из-за комедии о Ким Чен Ыне

Власти Северной Кореи отрицают свою причастность к хакерским атакам на кинокомпанию Sony Pictures, но при этом выступают с угрозами в адрес США. Если Вашингтон и в дальнейшем будет придерживаться своего "высокомерного и преступного курса", Пхеньян начнет наносить ему смертельные удары", - цитирует заявление северокорейских властей агентство AFP, пишет DW.

На фоне конфликта между Соединенными Штатами и Северной Кореей вокруг кинокомедии "Интервью", в которой речь идет о заговоре с целью убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына, Пхеньян также позволил себе в оскорбительной форме отозваться о президенте США Бараке Обаме.

В связи с тем, что американский лидер настоял на выходе в прокат этой картины, руководство КНДР назвало его действия столь же неразумными, как поведение "обезьяны в тропическом лесу". Об этом говорится в распространенном в субботу, 27 декабря, заявлении Национальной комиссии обороны КНДР, сообщает агентство AFP.

Читайте такжеСМИ: к атаке на кинокомпанию Sony Pictures может быть причастна РоссияНациональная комиссия обороны КНДР также возлагает ответственность на Обаму за сбои в работе северокорейского интернета, имеющие место в последние дни и уже приведшие к отключению сайтов СМИ в КНДР.

После массированных кибератак и угроз применения силы, поступивших со стороны неизвестных хакеров в связи с постановкой фильма "Интервью", голливудская киностудия Sony Pictures сначала отменила выход фильма в прокат. Между тем, 25 декабря лента была показана примерно в 300 небольших кинотеатрах - не в последнюю очередь благодаря влиянию Барака Обамы. Как отмечает агентство Reuters, за первый день показа в США лента собрала более одного миллиона долларов.