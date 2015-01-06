В Литве отметили "колорадскими" наклейками товары из рекламы российского ТВ

В магазинах литовского города Каунас появились товары с наклейками "Не покупай кремлевскую пропаганду", которые расклеивает группа энтузаистов. Об этом пишет delfi.

В социальной сети Facebook появилась группа, призывающая не покупать товары, которые рекламируют на российском телевидении.

По словам инициаторов акции, покупая товары, реклама которых производится через российские СМИ, жители Литвы способствуют процветанию "кремлевской пропаганды", так как деньги от рекламных кампаний получают российские телеканалы.

Читайте такжеИмпортные пошлины на российские товары введут сразу после принятия закона - Луценко"Сегодня, 3 января, инициативная группа "Не покупаем кремлевскую пропаганду" начала свою работу. Продукцию, которую рекламируют российские каналы, отметили колорадскими наклейками, чтобы показать людям, что эти товары поддерживает агрессивная кремлевская пропаганда! Мы надеемся, что эти действия помогут предпринимателям понять, что честным литовским гражданам негоже поддерживать российскую пропаганду, и они откажутся от рекламы на российских каналах", — сказано в социальной сети.