цей матеріал доступний українською

Россия намерена превратить Ливию в «новую Сирию» - СМИ

04:01, 09 октября 2018
Мир
3021 0
Иллюстрация / REUTERS

По данным издания The Sun, британская разведка предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй об этих планах России.

Читайте такжеBusiness Insider: Британская армия отработала кибератаку на Россию, которая обесточит Москву

Как отмечается, российская сторона также планирует сделать из Ливии «новую Сирию».

При этом издание утверждает, что Россия хочет отправить военных в Ливию для контролирования Запада.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Сирия#Ливия