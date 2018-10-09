Россия намерена превратить Ливию в «новую Сирию» - СМИ

Россия хочет отправить военных в Ливию для контролирования Запада.

Россия хочет отправить войска в Ливию для того, чтобы взять под контроль крупнейший незаконный иммиграционный маршрут в ЕС.

По данным издания The Sun, британская разведка предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй об этих планах России.

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Как отмечается, российская сторона также планирует сделать из Ливии «новую Сирию».

При этом издание утверждает, что Россия хочет отправить военных в Ливию для контролирования Запада.