Президент Беларуси назвал условие, при котором каждый гражданин получит оружие

В Беларуси жесткое законодательство в сфере владения гражданским оружием.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал раздать оружие в каждую семью и каждому взрослому беларусу в случае, если страна вступит в войну.

Такое заявление он сделал при посещении военного полигона в Брестской области на западе страны в конце прошлой недели, передает Радио Свобода.

В ходе осмотра новых образцов военной промышленности, Лукашенко заявил, что все взрослые граждане страны должны уметь пользоваться оружием.

Читайте такжеВ Минске закон о продаже алкоголя ночью отменили через сутки после утверждения (видео)

"Автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним - не дай Бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми. Ну, детей давайте выведем. Старики и даже женщины, и так далее: 7 миллионов человек - 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться", - заявил Лукашенко.

В Беларуси жесткое законодательство в сфере владения гражданским оружием. Согласно исследованию женевского Института международных отношений, Беларусь находится на 91 месте в мире по числу единиц гражданского оружия на 100 человек населения с 6,1 единицей оружия на 100 человек. Это в два раза меньше чем в России (12,3 единицы), в три раза меньше чем в Германии (19.6) и почти в 20 раз меньше, чем в США (120,5).

Как сообщал УНИАН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки в правительстве, назвав одной из причин проблему пьянства. Лукашенко призвал руководителей знать меру при употреблении спиртного.