Убийство журналистки в Болгарии: перед смертью женщину изнасиловали

В Болгарии подтвердили сексуальное нападение на убитую журналистку-расследователя.

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов подтвердил, что 30-летняя журналистка-расследователь Виктория Маринова перед ее убийством подверглась изнасилованию.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Правоохранители Болгарии заявляли накануне, что расследуют убийство Мариновой, чтобы установить, связано ли убийство с ее работой.

Как сообщал на пресс-конференции заместитель руководителя управления Министерства внутренних дел в городе Русе на севере страны Илиян Енчев, тело женщины обнаружил прохожий в городском парке 6 октября. Сначала его не удавалось узнать, потому что при нем не было документов или мобильного телефона.

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Как добавил прокурор Георги Георгиев, женщина погибла в результате "комбинированной травмы головы и удушения». Также на месте нападения не хватало некоторых предметов ее одежды. Но тогда прокурор отказался уточнять, есть признаки изнасилования, и сказал лишь, что следствие рассматривает несколько теорий, от случайного нападения до нападения, связанного с работой убитой.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале «ТВН» шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований «Детектор». Последний выпуск программы был посвящен расследованию предполагаемой коррупции с участием частных компаний, которые нецелевым образом расходовали финансирование от Европейского союза.

На правительственном совещании главных силовиков 7 октября, которое было запланировано ранее, премьер-министр Бойко Борисов пообещал, что дело будет раскрыто.

Хотя пока не ясно, связано ли убийство Мариновой с ее работой, несколько организаций по защите журналистов в Европе уже выступили с заявлениями и призывами должным образом расследовать это преступление.