В Кишиневе произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

По предварительным данным взорвался газовый баллон в одной из квартир, которым жильцы пользовались незаконно.

Два человека погибли в результате взрыва в субботу в жилом доме в Кишиневе.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на МВД республики.

"У нас есть информация о двух погибших, десятки людей ранены", - сказал собеседник агентства. В то же время молдавский телеканал "Публика" сообщил о восьми погибших, однако эту информацию в МВД не подтвердили.

Как рассказала пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу, взрыв произошел на 15-м этаже дома в жилом микрорайоне Рышкановка. "По предварительным данным взорвался газовый баллон в одной из квартир, которым жильцы пользовались незаконно, так как дом не подключен к газу", - уточнила она.

Читайте такжеВ Мадриде в одном из вагонов метро взорвался ноутбук (видео)

Дом оцеплен полицией, в нем полностью разрушены перекрытия и стены квартир на трех этажах одного из подъездов. Из дома выносят носилки с пострадавшими, жильцов эвакуируют. Подступы к дому, как и движение транспорта на улице перекрыты.

"Причины взрыва пока неизвестны... Эвакуация затруднена из-за того, что двери многих квартир оказались заблокированными из-за взрывной волны", - сказали в МВД.

Ранее в Балтийском море прогремел взрыв на литовском пароме с 335 пассажирами