В Балтийском море прогремел взрыв на литовском пароме с 335 пассажирами

Инцидент произошел в международных водах, в исключительной экономической зоне РФ, за которую отвечают спасатели Калининградской области.

В Балтийском море в российской исключительной экономической зоне произошел взрыв на пассажирском пароме Regina Seaways, зарегистрированном в Литве.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на информацию ВМС Литвы, отмечает "Европейская правда".

Литовские ВМС получили информацию о взрыве на пароме, на борту которого находились 335 человек, около 13:40. На место происшествия немедленно отправили военный вертолет и два спасательных корабля.

Читайте такжеВ Танзании на озере перевернулся паром: более 40 погибших (видео)

Как отмечается, инцидент произошел в международных водах, в исключительной экономической зоне РФ, за которую отвечают спасатели Калининградской области.

Литовская власть не имеет данных о пострадавших в результате взрыва.

В то же время российские СМИ сообщают, что эвакуация пассажиров с парома уже завершена.

"Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место, они находятся под контролем экипажа, никакой паники нет. Судно находится в дрейфе, оно не на ходу", - сказал представитель "Росморречфлота".

Российские СМИ также сообщают, что взрыв произошел в моторном отделении и сопровождался пожаром.

Ранее в Индонезии во время шторма затонул туристический паром.