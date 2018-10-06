Расследователи нашли водительские права на имя Чепиги с фото "Боширова"

Отмечается, что данное фото они получили от анонимного источника, поэтому о подлинности документа пока говорить тяжело.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала фотокопию водительских прав, выданных на имя Анатолия Чепиги с фотографией "Руслана Боширова", подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Фото опубликовано на страничке расследователей в Facebook. Права выданы в 2009 году и действительны до 2019 года.

Отмечается, что данное фото они получили от анонимного источника, поэтому о подлинности документа пока говорить тяжело.

Как сообщал УНИАН, ранее расследователи Bellingcat и The Insider нашли ряд доказательств того, что подозреваемый в отравлении Скрипалей "Руслан Боширов" на самом деле является российским разведчиком Анатолием Чепигой. Также они обещали назвать настоящее имя второго подозреваемого "Александра Петрова" 9 октября в британском парламенте.

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Напомним, правоохранительные органы Великобритании 5 сентября обнародовали фото и имена лиц, подозреваемых в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери - ими оказались Александр Петров и Руслан Боширов.

После этого подозреваемые дали интервью российскому пропагандистскому изданию Russia Today. Во время разговора они рассказали, что якобы занимаются предпринимательством, а в Солсбери ездили "как туристы", чтобы посмотреть на достопримечательности и "оторваться".