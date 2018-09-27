Bellingcat смог подтвердить причастность "Боширова" и "Петрова" к ГРУ

Среди самых убедительных доказательств журналисты указывают совпадение серии загранпаспортов "Боширова" и "Петрова" с паспортами других сотрудников ГРУ.

Расследователи Bellingcat и the Insider утверждают, что причастность подозреваемых в отравлении Скрипалей "Руслана Боширова" и "Александра Петрова" к российским спецслужбам доказана.

Более того, они являются действующими сотрудниками Главного разведывательного управления, сообщает Bellingcat.

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"Bellingcat и The Insider могут однозначно подтвердить, что «Александр Петров» и «Руслан Боширов» — действующие сотрудники ГРУ. Этот вывод исходит из объективных данных и данных российских источников, знакомых с личностью по крайней мере одного из двух подозреваемых", - говорится в сообщении.

Среди самых убедительных доказательств журналисты указывают совпадение серии загранпаспортов "Боширова" и "Петрова" с паспортами других сотрудников ГРУ. При этом номера паспортов отличаются только последними цифрами.

Также на некоторых документах "Боширова" и "Петрова" есть штамп "Севедений не давать", под которым написаны цифры, которые оказались номером телефона Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, Bellingcat и the Insider также определили, что "Руслан Боширов" - не настоящее имя. Под ним скрывается подполковник ГРУ Анатолий Чепига.

Журналисты также узнали, что Чепига получил звание "Героя России" за участие в Чеченской войне и некой "миротворческой миссии", под которой, вероятно, подразумевается вторжение на Донбасс.

Также сообщается, что " Александр Петров" - тоже подставная личность, однако его настоящее имя пока узнать не удалось.