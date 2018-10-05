В России столкнулись автобус и маршрутка: погибли 13 человек (фото, видео)

В аварии выжили только двое человек.

В Тверской области России возле деревни Некрасово произошло смертельное ДТП - столкнулись маршрутка и рейсовый автобус. Маршрутка по неизвестным причинам выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автобусом.

В результате аварии погибли все 13 человек, находившихся в маршрутке, сообщает Telegram-канал Mash. Сообщается, что в аварии в России выжили только двое человек.

"При столкновении маршрутки и автобуса выжили только два человека: 48-летний водитель автобуса и его 19-летний пассажир. Маршрутка вылетела на встречку. Все, кто в ней был, - погибли. 13 человек", - говорится в сообщении.

Оба транспортных средства получили сильные повреждения.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в России шестеро украинцев попали в больницу после ДТП в Воронежской области.