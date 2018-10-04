В США задержали вероятного отправителя конвертов с токсином в Белый Дом и Пентагон

Токсин рицин является чрезвычайно опасным веществом, он смертелен даже в небольших дозировках

В городе Логан в штате Юта задержан подозреваемый в отправке конвертов с токсином на адрес Пентагона и Белого дома.

Как передает DW.com, Федеральное бюро расследований (ФБР) в среду, 3 октября, призвало жителей города не приближаться к месту проведения полицейской операции. Речь идет о "потенциально угрожающих здоровью веществах", подчеркнул представитель ведомства Дуглас Дэвис.

Читайте такжеВ Пентагон по почте прислали два письма с ядовитым веществом

Первые результаты расследования указывают на использование "семян клещевины, из которых получают токсин рицин", заявила официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт. ФБР продолжает расследование, отметила она.

Накануне Секретная служба США сообщила о перехвате отправленных на адрес Пентагона и Белого дома "подозрительных конвертов", в которых предположительно находился токсин рицин. Предназначенный президенту США Дональду Трампу конверт не был получен в Белом доме, подчеркнули представители Секретной службы. Другие письма, предназначенные министру обороны США Джеймсу Мэттису, а также начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону, также не попали непосредственно в здание ведомства.

Токсин рицин является чрезвычайно опасным веществом, он смертелен даже в небольших дозировках - жертва умирает в течение нескольких часов после вдыхания яда.