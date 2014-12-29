В Чечне 500 полицейских отказались присягать на верность Путину - СМИ

Около 500 сотрудников МВД Чечни отказались подписать незаконный рапорт о готовности выполнить любой приказ верховного главнокомандующего Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова, передает Медуза.

При этом около 20 тысяч человек — полицейских и военнослужащих ППСП имени Ахмата Кадырова — подписали рапорт и принесли присягу Путину.

По информации «Новой газеты», подписать рапорт сотрудникам МВД Чечни было предложено под угрозой увольнения. При этом на место 500 полицейских, отказавшихся подписывать бумагу, приняли новобранцев из числа безработной чеченской молодежи.

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Церемония, на которой 20 тысяч сотрудников внутренних дел заявили о готовности «выполнить любой приказ В. В. Путина, министра внутренних дел России В. А. Колокольцева и Главы Чеченской Республики… Р. А. Кадырова по защите интересов Российской Федерации в любой точке мира», прошла 28 декабря на стадионе «Динамо» в Грозном. Общее построение завершилось принесением присяги на верность Путину.

При этом, как отмечает «Новая газета», подписания рапортов и принесение присяги прямо противоречат закону «О полиции». Сотрудники МВД подчиняются только руководителям полиции. Не являясь ни военнослужащими, ни гражданскими лицами, они в принципе не могут выполнять приказы Рамзана Кадырова, который является руководителем субъекта РФ, то есть представителем исполнительной власти.