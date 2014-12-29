Президент Австрии назвал "глупым и вредным" шагом ужесточение санкций против России
02:43, 29 декабря 2014Мир
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Ужесточение санкций ЕС в отношении России было бы "глупым и вредным" шагом.
Президент Австрии назвал "глупым и вредным" шагом ужесточение санкций против России / obozrevatel.com
Такое мнение высказал президент Австрии Хайнц Фишер в интервью австрийскому информационному агентства АПА, передает ТАСС.
"Точку зрения, что санкции можно ужесточать до тех пор, пока Россия не ослабнет настолько, что можно будет достигнуть желаемых политических целей, я считаю неправильной и, более того, вредной", - сказал он.
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По его словам, "у российской экономики есть определенный запас прочности". "Но санкции для нее стали ощутимой проблемой и продолжают таковой оставаться",- заметил Фишер. Он также убежден, что "тяжелый экономический кризис в России создаст больше проблем, чем сможет решить".
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