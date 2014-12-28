Самолет Air Asia упал во время попытки сменить курс из-за турбулентности

Об этом заявил глава отдела по связям с общественностью Национальной поисково-спасательной службы Индонезии Суприанди Минггу, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что радары Национальной поисково-спасательной службы Индонезии не обнаружили сигналов аварийного радиомаяка самолета.

Справка. Авиалайнер Airbus A320-200 компании Air Asia, совершавший рейс QZ8501 из индонезийской Сурабаи в Сингапур, пропал с диспетчерских радаров в ночь на воскресенье. По данным перевозчика, в последний раз он выходил на связь в 07.24 по местному времени. На борту судна находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа, в том числе 156 граждан Индонезии, три южнокорейца, один сингапурец и по одному подданному Великобритании и Малайзии.