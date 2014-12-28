Пропавший над океаном малайзийский авиалайнер мог упасть в воду

Об этом заявил глава отдела по связям с общественностью Национальной поисково-спасательной службы Индонезии Суприанді Минггу, пишет ТСН.ua со ссылкой на газету Republika.

"Самолет Airbus A320 авиакомпании Air Asia, совершавший рейс QZ 8501 из Сурабая в Сингапур, упал в водах вблизи острова Белитунг в точке с координатами 03.22.46 и 108.50.07", - заявил Мингг и добавил, что поисково-спасательная команда уже выдвигается в направлении места падения авиалайнера.

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Напомним, что, по разным данным, на борту малайзийского самолета находились 155 пассажиров и 6 членов экипажа. Лайнер исчез с радаров, преодолев фактически половину пути. В этот момент он находился в районе между индонезийским городом Танджунг Пандан и городом Понтианак (остров Борнео). До этого экипаж запросил разрешение увеличить высоту полета в связи с высокой облачностью.