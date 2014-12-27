Легендарный американский авианосец продали за 1 цент
Авианосец ВМС США USS Ranger, "сыгравший" в популярном боевике 1986 года "Лучший стрелок", продан военно-морским командованием (NAVSEA) за 1 цент.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на The Washington Times.
Адмиралы надеялись, что крупнейший авианосец удастся превратить в музей ВМС США на Тихоокеанском побережье, однако реализовать этот план не получилось.
Как пояснил пресс-секретарь ВМС США Крис Джонсон, "инициативной группе удалось собрать лишь $100 тыс. пожертвований при необходимых $35 млн".
Читайте такжеВ Черное море вошел американский эсминец Donald CookПоследние восемь лет USS Ranger простоял на военно-морской базе близ Бремертона, штат Вашингтон, и в итоге боевой корабль был продан компании, которая отправит его в Браунсвилл, штат Техас, на демонтаж. В соответствии с контрактом цена авианосца составила $0,01 — как пояснили в NAVSEA, цена определена с учетом дохода, который компания выручит от продажи металлолома.