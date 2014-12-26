Москва до сих пор завалена снегом, дороги снова парализовали пробки

Об этом сообщают РИА Новости.

В четверг на Россию обрушилась снежная буря, которая привела к заторам транспорта и увеличению числа ДТП в Москве и ряде регионов. В столице был поставлен исторический рекорд по продолжительности пробок: ситуация на дорогах оценивалась в 10 баллов 12 часов подряд, некоторые автомобилисты провели в машинах по 10 и более часов. В пятницу с 7.00 заторы в столице вновь стали расти.

По данным московских властей, количество ДТП утром в пятницу значительно выросло. В течение часа с 09.00 до 10.00 было зафиксировано около 90 аварий, 8 из которых критически повлияли на транспортную ситуацию в городе; 42 ДТП случилось на вылетных магистралях и кольцах.

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Власти по-прежнему призывают москвичей пересесть на общественный транспорт, а до аэропортов добираться "Аэроэкспрессом".

Однако проблемы с комфортным передвижением пассажиров возникают и на вокзалах. В частности, пассажиры электричек Белорусского направления испытывают сложности при спуске с моста между путями на Белорусском вокзале: и без того покатая лестница после снегопада оказалась заваленной снегом и долгое время не расчищалась.

Москвичи также жалуются на то, что от снега не расчищены дворовые территории.