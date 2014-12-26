Москва снова остановилась в масштабных пробках из-за сильного снегопада

Вчера Москву сильно засыпало снегом, что стало причиной масштабных пробок до глубокой ночи. К половине четвертого утра пробки в Москве уменьшились до шести баллов. Накануне, в четверг, был даже установлен рекорд: город встал почти на 12 часов. Об этом сообщает ТАСС.

Однако утром ситуация снова вернулась в прежнее русло – дорожная ситуация к 8:30 по Москве оценили в 9 баллов из 10 возможных.

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За сутки прирост снега местами составил почти 30 см, выпала четверть месячной нормы осадков (норма для декабря - 56 мм).

Городские власти, тем временем, обращаются к водителям с просьбой пересесть на общественный транспорт или соблюдать правила дорожного движения, а также с пониманием относиться к работе спецтехники.