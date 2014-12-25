За день в Москве выпало около четверти месячной нормы осадков

По данным метеостанции ВДНХ, выпало 11 мм осадков, при декабрьской норме 56 мм, передает ТАСС.

Читайте такжеСнежная буря парализовала Москву, в аэропортах уже отменены более сотни рейсовВ центре мегаполиса, по данным станции Балчуг, выпало до 15 мм. На северо-западе российской столицы, по данным станции Тушино, выпало до 6 мм. Толщина снежного покрова - до 17 см.

Сильные снегопады отмечались по всей области, в Серпухове и Михнево выпало до 10 мм, в Наро-Фоминске - до 13 мм, в Можайске - до 11 мм. Местами снег сопровождался метелью.

Напоминм, только за час в Москве произошло более 500 ДТП, пробки в городе достигли 60 километров.