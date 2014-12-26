Сегодня в Черное море войдет американский эсминец USS Donald Cook

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил США в регионе "Европа-Африка".

"USS Donald Cook (DDG 75) войдет в Черное море 26 декабря 2014 года для обеспечения мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черное море войдет ракетный эсминец США "Росс"Вместе с тем отмечается, что присутствие ракетного эсминца в Черном море является подтверждением верности Соединенных Штатов выполнять свои обязательства по усилению партнерства и совместных боевых возможностей между США, НАТО и региональными партнерами в Черном море.