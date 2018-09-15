TripAdvisor закрыл комментарии о соборе в Солсбери после его посещения "туристами" с ГРУ РФ

TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте.

Сайт о путешествиях TripAdvisor ограничил прием отзывов о соборе в британском городе Солсбери.

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«TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте. Если Вы хотите поделиться личными впечатлениями от посещения этого объекта, вернитесь на наш сайт через некоторое время. Мы с нетерпением ждем получения вашего отзыва!», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей - это Александр Петров и Руслан Боширов. В Великобритании отметили, что они являются сотрудниками российских спецслужб. В интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян Петров и Боширов заявили, что побывали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть на главную местную достопримечательность - собор со старинными часами.