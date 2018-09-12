В США пока не подтверждают причастность РФ к «акустическим атакам» на ее дипломатов

О том, что Россия может быть причастна к организации «акустических атак» на американских дипломатов на Кубе и в Китае, ранее сообщил телеканал NBC.

В Государственном департаменте США заявляют, что говорить о причастности России к "акустическим атакам" на американских дипломатов на Кубе пока нельзя.

Как заявила представительница Госдепартамента США Гезер Науерт, расследование по этому делу продолжается, и причину инцидента в посольстве США в Гаване пока установить не удалось, пишет "Радио Свобода".

Науерт призвала с осторожностью относиться к информации, которую распространяют СМИ.

О том, что Россия может быть причастна к организации «акустических атак» на американских дипломатов на Кубе и в Китае, ранее сообщил телеканал NBC. По данным телеканала, к такому выводу пришла американская разведка.

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2016 года 26 сотрудников американских дипмиссий в Гаване и Пекине пострадали в результате неизвестного воздействия. Пострадавшие жаловались на головную боль, проблемы со зрением и временную потерю слуха. Эксперты предполагают, что плохое самочувствие было вызвано воздействием ультразвуковых волн. Госдепартамент США отозвал на родину более половины сотрудников дипмиссии. Власти Кубы причастность к инциденту отрицают.