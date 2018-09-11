"Было трудно дышать, все мое тело сжалось": известная певица откровенно рассказала об изнасиловании

Это произошло, когда певице был 19 лет. Она была совсем наивной девочкой, а он был старше ее на 20 лет.

Певица Леди Гага не только стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей на Венецианском кинофестивале, где была представлена картина «Звезда родилась» с ней в главной роли, но и стала героиней обложки октябрьского номера журнала Vogue. В интервью певица и актриса откровенно рассказала о том, как пережила самый непростой этап своей жизни — изнасилование.

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Это произошло, когда ей был 19 лет. Она была совсем наивной девочкой, а он был старшее ее на 20 лет. Очень долго Гага хранила эту тайну и держала эмоции в себе. «Шли годы. Никто не знал. Я будто пыталась достать эту информацию из своей головы наружу. И, когда наконец у меня получилось, родился монстр», — рассказывает Леди Гага. Впервые певица рассказала об этом в 2015 году на радиошоу Говарда Стерна. Тогда многие обвинил актрису в чрезмерной откровенности и отметили, что о подобных историях не стоит рассказывать всему миру.

Однако у Леди Гаги свое мнение на этот счет: «Это помогло мне. Мне казалось, что я вру всему миру, ведь мне было так больно, но никто об этом не знал. Вот почему я рассказала. Я больше не хотела прятаться». Чтобы справиться с травмой, Леди Гаге пришлось бороться: «Я была ошеломлена. Вы знаете, это похоже на то, когда ты на американских горках останавливаешься на долю секунды перед самым крытым спуском — одолевает страх, живот скручивает. Затем мне было трудно дышать, все мое тело сжалось.

А потом я начала плакать. Меня как будто ранили снова и снова каждый день. И эта рана в голове».