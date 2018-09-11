"Новичок" вместо благословения: СМИ узнали новые подробности личной жизни Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль приехала в Британию, чтобы попросить благословения своего отца на брак с 30-летним Степаном Викеевым.

СМИ узнали подробности жизни Юлии Скрипаль в последнее время перед отравлением "Новичком" в Солсбери, и причину ее роковой поездки в Британию к отцу.

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Как стало известно Daily Mail из источников, которые она не указывает, Юлия Скрипаль приехала в Британию, чтобы попросить благословения своего отца на брак с 30-летним Степаном Викеевым, с которым она уже жила вместе долгое время.

По данным издания, Юлия продала бывшую московскую квартиру своего отца и купила двухкомнатную квартиру на шестом этаже многоэтажного дома на западе Москвы. Именно там она планировала жить после свадьбы с Викеевым и их двумя собаками.

Daily Mail цитирует слова руководителя ремонтных работ в квартире Скрипаль Дианы Петик, утверждающей, что Юлия заказала переоборудовать одну из комнат в детскую.

Зная, что ее отец не сможет приехать в Россию на свадьбу, Юлия села 3 марта на рейс "Аэрофлота" Москва-Лондон, чтобы лично сообщить отцу радостные новости и получить его благословение.

Daily Mail, ссылаясь на публикацию в New York Times, также рассказывает и о женихе Скрипаль. По данным американской газеты, Викеев якобы работает в засекреченной компании "Институт проблем современной безопасности", входящей в состав ФСБ России.

Организацией руководит его 61-летняя мать Татьяна. По данным издания, Викеев не пытался контактировать с Юлией или членами ее семьи после отравления в Солсбери и сейчас вместе с матерью скрывается в секретном месте под защитой российских властей.

Газета также цитирует слухи о том, что Викеева исходно использовали как "медовую ловушку", чтобы проникнуть в семью Скрипалей и приглядывать за Сергеем Скрипалем после того, как он был выслан в Британию в 2010 году в рамках обмена шпионами.

Другой источник издания утверждает, что у Сергея Скрипаля были претензии к потенциальному зятю, но о чем именно шла речь, никто не знает. Цитирует газета и разговоры о том, что отношения с Юлией не одобряла и мать Викеева, потому что считала ее отца предателем.

По данным Daily Mail, Сергей и Юлия Скрипали в настоящее время находятся под защитой полиции в безопасном месте на территории Великобритании.