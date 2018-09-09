На митинге в Петербурге ОМОН разбил голову парню и запихал в автозак больного пенсионера

Сегодня тысячи петербуржцев собрались на площади Ленина, чтобы высказать несогласие с пенсионной реформой в РФ.

Пожилой протестующий оказался в руках полиции во время митинга против пенсионной реформы в Петербурге 9 сентября.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» с места событий, задержание пенсионера проходило в жёсткой форме, горожанина затолкали в автозак, где позже ему стало плохо.

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На место вызвали скорую. Пока медики добирались, протестующие вынесли на руках мужчину и занесли его в магазин.

Также, по словам очевидцев, от ударов дубинок пострадал один из молодых протестующих. У парня разбита голова. Ранее полиция задержала подростка, который залез на столб возле Финляндского вокзала.

Сегодня тысячи петербуржцев собрались на площади Ленина, чтобы высказать несогласие с пенсионной реформой в РФ.