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На митинге в Петербурге ОМОН разбил голову парню и запихал в автозак больного пенсионера

18:00, 09 сентября 2018
Мир
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Протесты в Питере / REUTERS

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» с места событий, задержание пенсионера проходило в жёсткой форме, горожанина затолкали в автозак, где позже ему стало плохо.

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На место вызвали скорую. Пока медики добирались, протестующие вынесли на руках мужчину и занесли его в магазин.

Также, по словам очевидцев, от ударов дубинок пострадал один из молодых протестующих. У парня разбита голова. Ранее полиция задержала подростка, который залез на столб возле Финляндского вокзала. 

Сегодня тысячи петербуржцев собрались на площади Ленина, чтобы высказать несогласие с пенсионной реформой в РФ. 

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Теги: #протесты#Санкт-Петербург