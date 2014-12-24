В России опубликовали список погибших в Украине военных

В сети появился список российских солдат, офицеров и добровольцев, которые погибли на Донбассе с мая по ноябрь 2014 года.

Список опубликовал сайт организации "Открытая Россия". "Документ предоставлен источником, ссылающимся на связи в Минобороны Украины", - отмечается в сообщении. В списке - 227 фамилий. Читайте такжеПравозащитница опубликовала список "грузов-200", прибывших из Донбасса в Крым

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