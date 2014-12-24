В России опубликовали список погибших в Украине военных

01:04, 24 декабря 2014
Мир
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В сети появился список российских солдат, офицеров и добровольцев, которые погибли на Донбассе с мая по ноябрь 2014 года.

гроб, груз 200 / ТСН

Список опубликовал сайт организации "Открытая Россия".

"Документ предоставлен источником, ссылающимся на связи в Минобороны Украины", - отмечается в сообщении.

В списке - 227 фамилий.

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