В России опубликовали список погибших в Украине военных
01:04, 24 декабря 2014Мир
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В сети появился список российских солдат, офицеров и добровольцев, которые погибли на Донбассе с мая по ноябрь 2014 года.
В России опубликовали список погибших в Украине военных / ТСН
Список опубликовал сайт организации "Открытая Россия".
"Документ предоставлен источником, ссылающимся на связи в Минобороны Украины", - отмечается в сообщении.
В списке - 227 фамилий.
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